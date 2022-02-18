Balyoz davasında mütalaa hazırlanacak

Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çetin Doğan yerel mahkemenin 2015 yılında verdiği kararda direnmesini talep ederek "Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum" dedi. Dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI BOZMA KARARINA İTİRAZ ETMEDİ
Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarınca 'Bozma kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etsin' şeklindeki talebini değerlendirdiğini söyledi. Başsavcılığın karara itirazını gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığına kanaat getirerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma kararına itiraz etmediğini belirtti.
Duruşma savcısı, dosyada yeni görevlendirildiğini belirterek "Dosyanın kapsamlı olması da dikkate alınarak dosyanın incelenmesi için tarafımıza süre verilmesine ve dosyanın tarafımıza tevdii edilmesi kamu adına talep olunur" dedi.
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay'ın sanıklar hakkında objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçek göz ardı ettiğini, görevlerini kötüye kullanarak hukuka aykırı şekilde bozma kararı verdiklerini öne sürerek bozma kararı sebebiyle haklarında inceleme başlatılması ve cezalandırılmasını istedikleri dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığı'na göndermek üzere yerel mahkemeye sundu.
"BUNA SAHİP ÇIKMANIZI VE DİRENMENİZİ ARZ EDİYORUM"
Sanık Çetin Doğan, mahkemenin 2015 yılında verdiği beraat kararının bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek "Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, iddia makamındaki değişikliği göz önüne alarak bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
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