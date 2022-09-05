Baltık Denizi'nde esrarengiz uçak kazası

İspanya'nın Jerez de la Frontera havaalanından kalkan ve Almanya'nın Köln havaalanına giden özel bir uçak, Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştü.
İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in verdiği haberde, Avusturya kayıtlı Cessna 551 tipi özel jetin Baltık Denizi'ne düşmesinin ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi. Uçuşa İspanya'nın güneyinden başlayan uçağa, uçuşundaki gariplikler nedeniyle görevlendirilen NATO uçakları eşlik etti.
KOKPİTTE KİMSE GÖRÜLMEDİ
Uçağa eşlik eden NATO pilotları ve uçağı takip eden İsveçli yetkililer, kokpitte kimsenin görülmediğini belirtti.
Yetkililer tarafından verilen bilgilerde, uçağın Baltık Denizi'nden geçmeden önce Paris ve Köln üzerinde iki tur attığı, iniş yapamayınca Baltık Denizi'ne yöneldiğinde hızla hız ve irtifa kaybedip düştüğü belirtildi.
İsveç denizcilik idaresinin basın yetkilisi Johan Wahlström de Alman ve Danimarka savaş uçaklarının söz konusu özel uçağın pilotuyla bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.
Uçakta 4 kişinin olduğu tahmin edilirken İsveç, Letonya ve Litvanya'dan uçağın düştüğü bölgeye gemi ve helikopter gönderildi.
Letonya Sivil Havacılık Kurumu “İspanya’dan Köln kentine gitmek için havalanan uçak, sonrasında rotasını değiştirdi. Hava trafik kontrolörlerimiz kokpitle iletişim kurmayı başaramadı” dedi.
Pazar günü yerel saatle 13:56’da kalkan uçak 18:37’de düştü.
İNSAN KALINTISI BULUNMADI
Alman Bild gazetesi uçağın kalkış sonrasında kabinde basınç problemi bildirdiğini fakat İberya yarımadasından ayrıldıkdan sonra bir daha iletişim kurulamadığını yazdı.
AFP’ye konuşan İsveçli arama ve kurtarma ekibinin lideri Lars Antonsson, uçağın yakıtı bittiği için düştüğünü ve kaza yerinde herhangi bir insan kalıntısı bulunmadığını açıkladı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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