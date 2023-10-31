Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Ballon d'Or ödül törenine birçok ünlü isim katıldı.
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımıyla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelonanın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.
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Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu. Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmunddan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligini kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.
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Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupasını, Real Madridin İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.
İşte geceye akın eden isimler...
- 5
Eden Hazard ve Thierry Hazard
- 6
Jude Bellingham
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- 7
Julian Alvarez
- 8
David Beckham
- 9
Ruben Dias
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- 10
Rodri
- 11
Amanda Ilestedt
- 12
Julien Schwarzer
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- 13
Djibril Cisse
- 14
Just Riadh
- 15
Arjantinli eski futbolcu Omar da Fonseca (ortada)
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- 16
Khvicha Kvaratskhelia
- 17
Monako Prensi II. Albert
- 18
İlkay Gündoğan
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- 19
David Beckham
- 20
Erling Haaland
- 21
Jude Bellingham
-
- 22
Emiliano Martinez
- 23
Lautaro Martinez
- 24
İngiliz aktris Mathilde McGregor
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- 25
Didier Deschamps
- 26
David Beckham
- 27
İlkay Gündoğan
-
- 28
Rodri
- 29
IShowSpeed (solda)
- 30
Kylian Mbappe
-
- 31
Amanda Ilestedt
- 32
Lionel Messi
- 33
Aleksander Ceferin
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- 34
Amanda Ilestedt
- 35
Ederson
- 36
Vinicius Junior
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- 37
Alba Maria Redondo Ferrer
- 38
Djibril Cisse
- 39
Bernardo Silva
-
- 40
Didier Drogba
- 41
Novak Djokovic
- 42
Julien Schwarzer
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