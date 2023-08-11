Ballıkayalar Tabiat Parkı yüzlerce türü keşfe çıkarıyor

"KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ YAPMAK ZOR DEĞİL"

Malkoçoğlu, kuş gözlemciliğinin keyifli bir uğraş olduğunu dile getirerek, "Kuş gözlemciliği çok güzel bir hobi, sizi hem doğayla buluşturuyor hem de doğanın korunmasına katkıda bulunuyorsunuz. Yapmak çok zor değil. Çıplak gözle bile yapabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde, oturduğunuz sokakta, işe giderken gözlemleyebilirsiniz. Biraz daha ilerletmek istiyorsanız basit bir dürbün, kuş kitabı bu alanda ilerlemeniz için yeterli olacaktır" diye konuştu.