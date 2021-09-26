Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Ali Ayran, bir yakınının düğünü için Tuztaşı köyüne gitti. Ayran, düğün bitiminde Küçükkuyu'ya gelip evinin balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı.

Tüfekli saldırıda başından vurulan Ali Ayran, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.