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        Haberler Gündem Güncel Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü! - Güncel haberler

        Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü!

        Antalya'da bir kişi 4 katlı bir binanın 3'üncü kat balkonundan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü. Yaralanan 26 yaşındaki gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:01
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        Balkondan inerken minibüsün üzerine düştü!
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        Antalya'nın Finike ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan inmeye çalışan İ.T. (26), dengesini kaybedip önce park halindeki minibüsün üzerine düşüp, yaralandı.

        DHA'nın haberine göre psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen İ.T.'nin düşme anları cep telefonuyla görüntülendi.

        UYARILARI ALDIRMADI

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonuna çıkan İ.T., henüz bilinmeyen nedenle aşağı inmek istedi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen İ.T. kendini aşağı sarkıtıp, alt kat balkonunun korkuluklarına bastıktan sonra dengesini kaybetti. Park halindeki minibüsün üzerine, ardından zemine düşen İ.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.T., ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.T.'nin psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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        FECİ OLAY KAMERADA

        Bu arada olay, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, çevredekilerin 'yapma' diye bağırmalarına rağmen balkondan inmeye çalışan İ.T.'nin düştüğü anlar yer aldı.

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