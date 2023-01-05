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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi

Bursa'da 21 yaşındaki Kader A. bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü.

Giriş: 05.01.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Balkondan düşen kadın öldü! Aileler birbirine girdi
İHA

Bursa’da kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı. Balkondan düşen kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader A. (21) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Kader A.’nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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