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        Haberler Yaşam Balkan vaşağına ilk kez uydu verici takıldı

        Balkan vaşağına ilk kez uydu verici takıldı

        Balkanlar'da nesli risk altındaki Balkan vaşağına, Türkiye'de ilk kez uydu verici takıldı. Anadolu'nun güneybatısında 200'ün üzerinde birey ile varlığını sürdüren ve Antalya'da yakalanan Balkan vaşağına takılan uydu vericiyle genetiği, davranış şekillerine ilişkin bilgiler edinilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:56
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        İlk kez uydu verici takıldı
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        Anadolu'nun güneybatısında sadece 200 birey kaldığı düşünülen Balkan vaşağı, Euro Natur Derneği Balkan Vaşağı Koruma Programı'nın desteğiyle hazırlanan proje kapsamında, Antalya'da yakalandı.

        Yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından yürütülen projede yakalanarak uydu verici takılan Balkan vaşağı, 'Toros' olarak isimlendirildi. Dr. Deniz Mengüllüoğlu, Toros'un doktora sonrası araştırmaları sırasında varlığına rastladığı bir Balkan vaşağı olduğunu belirterek, "Ana soyunun genetik ve ekolojik özelliklerini anlayabilmek amacıyla yürüttüğüm proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Kaş ve Finike şeflikleri ile ortak çabamız ile yakalanarak takibe alındı. Bu projede, Güneybatı Anadolu'daki vaşakların Türkiye'nin diğer bölgelerindeki Kafkas vaşak soyu ve Balkanlar'daki Balkan vaşakları ile ekolojik ve genetik farklılıkları ile yereldeki vaşak popülasyon büyüklüğü ve dağılımını ortaya koymayı amaçlıyoruz. Toros dışında proje kapsamında bir vaşak birey daha GPS'li tasmayla takibe alınacak. Türün yereldeki uzamsal ve beslenme ekolojisine ışık tutacaklar" dedi.

        Dr. Mengüllüoğlu, yakalama ve tasmalama çalışması sırasında sergiledikleri çaba ile projeye kazandırdıkları ilk vaşak birey dolayısıyla Kaş ve Finike şeflikleri teknik ekibine teşekkür etti.

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        #Balkan vaşağı
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