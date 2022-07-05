BALKAN NİNNİSİ 3. BÖLÜM ÖZETİ
Elena, her şeyini kaybetmiştir. Fakat Daniel’in doğum günü için aldığı hediye, aileye başlarını sokacakları yeni bir adresi göstermektedir. Elena, ailesiyle beraber Süleymanların konağına gelir. İki aileyi birbirine bağlayan tapu, gerçek çıkacak mıdır? Bahçede iki aile tartışırken, Jovanka ve Ertan beraber konağa gelirler. İki aile de şok olmuştur. Ertan ve Jovanka’nın konağa beraber gelmesi, üstüne Makedon ailenin konakta yaşayacak olması Süleyman ve Neriman’ı çıldırtır.
Süleyman’ın planına karşı neriman hamlesi…
Süleyman’ın itibarı söz konusudur. Eğer Makedonların konağına geldiği duyulursa Süleyman için felaket olacaktır. Süleyman, öncelikle komşuların bir Türk konağında Makedonların geldiğini öğrenmemesi için plan yapar. Fakat bu plan, Neriman tarafından kabul edilmeyecek, o bu planı bozmak için çaba gösterecektir.
Evde büyük hesaplaşma...
Öte yandan Elena ve Daniel, kızlarının kaçırılma korkusundan ötürü konaktan çıkmamaya karar verirler. Fakat Süleyman’ın da onları konakta tutmaya çalıştığını anlayınca, bunun karşılığında zorlayıcı isteklerde bulunurlar. Elena’yı batıran, Jovanka’yı kaçıran Pavel’in yolu Ertan ile kesişir. Ertan ve Jovanka ise ailelerinin kızdığı afiş meselesini çözmeleri için görevlendirilir. Fakat Ertan’ın planı farklıdır. Konakta sıkılan Jovanka, Üsküp’ün en güzel yerlerinden biri olan Matka Kanyonu’na gitmek ister. İkili beraber Matka’ya giderken Ertan ve Jovanka’nın arasındaki ilişkiyi merak eden Gülbahar da ikilinin peşine düşer. Gülbahar’ın, gördüklerini Neriman’a anlatmasıyla konakta büyük bir kriz patlar. Neriman’ın evi terk eden büyük oğlu Zafer’le ilgili travması canlanır. Evde büyük bir hesaplaşma olur. Ertan ve Jovanka’nın arasındaki ilişki büyük bir krize dönüşür. Ertan hiç istemese de Jovanka’yla arasındaki ilişkiyi zora sokacak şeyler söyler
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