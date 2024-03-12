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        Haberler Ramazan Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Balıkesir İmsakiye ile iftar, sahur saati

        Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Balıkesir İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti

        Balıkesir iftar ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetine devam eden müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. Ramazan ayı içerisinde bir ay süreyle oruç tutacak olan müslümanlar akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Balıkesir İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:20
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        Balıkesir iftar saati
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        Balıkesir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri açıklandı. İftar saatleri ilden ile değişiklik gösteriyor.Oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklanıyor. Peki Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiye ile Balıkesir iftar, sahur saati vakti

        BALIKESİR’DE İFTAR VE SAHUR SAATİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.55

        İftar vakti: 19:19

        3. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.53

        İftar vakti: 19:20

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        4. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.52

        İftar vakti: 19:21

        5. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.50

        İftar vakti: 19:22

        6. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.48

        İftar vakti: 19:23

        7. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.47

        İftar vakti: 19.24

        8. GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.45

        İftar vakti: 19.25

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