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        Haberler Ramazan 2024 Van imsakiyesi: Van'da iftar ne zaman? Diyanet'e göre Van için iftar saatleri!

        2024 Van imsakiyesi: Diyanet'e göre Van için iftar saatleri!

        Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Van'da orucun ne zaman açılacağı Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Van için iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:06
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        Van için iftar saatleri!
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        Ramazan, İslam dünyasında mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı Van için imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri...

        2024 VAN İMSAKİYESİ

        12 Mart 2024 Salı: 18:17

        13 Mart 2024 Çarşamba: 18:18

        14 Mart 2024 Perşembe: 18:19

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        15 Mart 2024 Cuma: 18:20

        16 Mart 2024 Cumartesi: 18:21

        17 Mart 2024 Pazar: 18:22

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        2024 BAYRAM TAKVİMİ

        11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü

        9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi

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        ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?

        Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.

        Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.

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