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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir haberleri: Çaldığı otobüsle 7 araca çarptı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Çaldığı otobüsle 7 araca çarptı!

        Balıkesir'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kentte bir şüpheli, anahtarı üzerinde bırakılan Erdek Belediyesi'ne ait aracı çalarak ilçede gezmeye başladı. Aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 7 araca çarpan şüpheli, kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:26
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        Çaldığı otobüsle 7 araca çarptı!
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediyeye ait personel aracı, iddiaya göre kontak anahtarı üzerinde bırakıldığı için bir kişi tarafından çalındı.

        İHA'nın haberine göre şüpheli çaldığı araçla sokaklarda dolaşırken park halindeki 7 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

        Olay, Erdek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdek Belediyesi'ne ait resmi araç, anahtarı üzerinde park halinde bırakıldı. Aracın açıkta bırakılan anahtarını fark eden F.A. (22) isimli şüpheli, aracı çalıştırarak Erdek sokaklarında gezmeye başladı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kısa süre sonra aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 7 araca çarpan F.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Şans eseri olayda yaralanan olmazken, belediyeye ait resmi araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Balıkesir
        #erdek
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