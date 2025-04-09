Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediyeye ait personel aracı, iddiaya göre kontak anahtarı üzerinde bırakıldığı için bir kişi tarafından çalındı.

İHA'nın haberine göre şüpheli çaldığı araçla sokaklarda dolaşırken park halindeki 7 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

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Olay, Erdek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdek Belediyesi'ne ait resmi araç, anahtarı üzerinde park halinde bırakıldı. Aracın açıkta bırakılan anahtarını fark eden F.A. (22) isimli şüpheli, aracı çalıştırarak Erdek sokaklarında gezmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 7 araca çarpan F.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, belediyeye ait resmi araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.