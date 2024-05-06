Balıkesir'de otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Balıkesir Savaştepe'de otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.E. (74) idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir karayolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.