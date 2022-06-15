Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonları: 42 gözaltı

İHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 113 bin 200 adet boş makaron, 4 bin 600 adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik son 1 haftada yapılan çalışmalar neticesinde; bin 507 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet doküman, 9 adet cep telefonu ve 21 adet bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. İHA'nın haberine göre; operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.