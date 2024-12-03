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        Haberler Spor Basketbol Diğer Balıkesir'de engelleri kaldıran dostluk maçı - Basketbol Haberleri

        Balıkesir'de engelleri kaldıran dostluk maçı

        Balıkesir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ekranın tanınmış yüzleri, Balıkesir'in şampiyonları ile parkede karşı karşıya geldi. Ünlü oyuncular tekerlekli sandalyeye oturarak basketbol oynamayı deneyimledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:34
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        Balıkesir'de engelleri kaldıran dostluk maçı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ünlü oyuncular ile Süper Lig'de mücadele eden tekerlekli basketbol takımı oyuncularını bir araya getirdi.

        Ünlü oyuncular Şahin Irmak, Burcu Kirman, Ceren Taşçı, Bülent Şakrak, İpek Erdem ve Hakan Bilgin, hayatlarında ilk kez tekerlekli sandalyeye oturarak parkeye çıktı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da ünlüler takımında yer alarak, sporcular ile karşı karşıya geldi. Bülent Şakrak öncülüğündeki ünlüler ekibi tekerlekli sandalye üzerinde durmakta zorlanırken, tekerlekli basketbol takımı arka arkaya sayılar attı. Bülent Şakrak'ın rakip oyuncunun sandalyesini tutarak ilerlemesi izleyenleri güldürürken, ünlüler takımının en çok sayı atan oyuncusu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Maç sonrası Başkan Akın, tüm oyunculara ve etkinliğe katılanlara baklava ikram etti.

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        ŞAHİN IRMAK'A İLGİ YOĞUN OLDU

        Balıkesirlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Şahin Irmak, maç öncesi, "Çok mutluyuz burada olmaktan. Spor aktivitesi ile burada olmak daha da güzel. Maçta iddiamız yok, bizi ezer geçerler diye düşünüyorum" dedi.

        Burcu Kirman ise, "İlk defa böyle bir deneyimim olacak. Engelli arkadaşlarımızdan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum" dedi.

        Oyuncu Ceren Taşçı, "Ben basketbolu bile en son ortaokulda oynamıştım. Ülkece farkındalığımızın artması adına çok güzel bir etkinlik. Engellilere öncelik vererek bir yaşam sürülmesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

        Oyuncu Hakan Bilgin ise, tekerlekli sandalye üzerinde durmakta dahi zorlandıklarını söyleyerek, basketbol takımını alkışladı.

        Maç öncesi "Fena yeniliriz" diyen Bülent Şakrak, maç sonunda "Sözümüzü tuttuk, fena yenildik" diyerek etkinliğe katılanları güldürdü.

        "ENGELSİZ BALIKESİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını söyleyerek, sanatçıların destekleriyle böyle bir farkındalık etkinliğini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Başkan Akın, “Sanatçılarımız bizleri duygulandırdı, mutlu ettiler. Türkiye'nin sevdiği, güler yüzlü insanlar, böyle bu farkındalık etkinliğine eşlik ettikleri için kendilerine minnettarız. Tüm Balıkesirli hemşehrilerim adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Balıkesir'i ‘Engelsiz Balıkesir' yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Mesela parklarımızdan başladık, eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60'ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye'de bu rakam yüzde 20'nin altında. İş konusunda da Avrupa'da yüzde 22,8'si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken, bu oran Türkiye'de yüzde 6'nın altında” dedi.

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