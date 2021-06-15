Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. AA'nın haberine göre; sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.