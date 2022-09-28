Sizlere balık yağı kilo aldırır mı? Balık yağı kilo yapar mı, verdirir mi? sorularının cevaplarını vereceğiz. Bu yazıyı okuduktan sonra balık yağı ile ilgili daha fazla bilginiz olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçebiliriz. Okuyun ve öğrenin.
Balık Yağı Kilo Aldırır mı, Verdirir mi?
Balık yağı bir takviye gıdadır. Vücudumuzun üretemediği ve besinlerden almak zorunda olduğu Omega 3 içerir. Bu sebeple de bazen balık yağı tüketilerek bu takviye alınır. Ayrıca bir diyet yapacaksanız mutlaka balık yağı tüketmek zorundasınız.
Buna ek olarak balık yağı sevenler ve tüketenler balık yağı kilo verdirir mi ya da aldırır mı merak ediyor. İşte cevabı:
- Balık yağını genelde hamilelikte, çocuklarda, spor yapanlarda, diyet yapanlarda öncelikli olarak tüketecekleri gıda olarak görürüz.
- Balık yağı düşünülenin aksine kilo aldıran bir takviye değildir. Yani kilo aldırmaz.
- Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, saf balık yağının kilo aldırmayacağıdır. Katkı maddesi olmayacak.
- Sporcular düzenli bir egzersiz ve diyetle birlikte balık yağı da tüketerek hızlı kilo verebilirler.
- Bu noktada balık yağı kilo verdirir diyebiliriz.
Eğer bunları bilerek tüketirseniz o zaman faydalarını da göreceksiniz. Ama bu noktada şunu da belirtmeliyiz: Sürekli balık yağı tüketemezsiniz. Belli bir tüketimi geçtiğiniz durumlarda vücudunuzdaki eksikliği tamamlamak yerine yağlanma yapabilir. Zaten diyet yapıyorsanız ve doktor kontrolündeyse de ne kadar aralıklarla tüketmeniz gerektiğini doktorunuz sizinle paylaşacaktır.
Kilo Almak İçin Balık Yağı Kullanımı Nasıl Olmalı?
Peki kilo almak istiyorsunuz ama balık yağını nasıl tüketmeniz gerektiğinden emin değilsiniz. O zaman size hemen yardımcı olalım.
Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor: Kilo almak için balık yağı kullanımı çok da doğru bir yöntem olmayacaktır. Çünkü balık yağı içeriği sebebiyle kilo aldıran bir etkiye sahip değil. Buna ek olarak günde bir ya da iki kere tükettiğiniz durumlarda kesinlikle hiçbir etkisi olmayacaktır.
Kilo almak istiyorsanız diğer gıdalarla birlikte tüketmeniz gerekir ve aynı zamanda harcadığınız enerji aldığınız enerjiden daha fazla olmalı.
Bebeklerde Balık Yağı İştah Açar mı?
Diğer merak edilen konu da balık yağı iştah açar mı? Bebeklerde nasıl bir etkiye sahiptir?
Balık yağı aslında iştah açmak yerine iştahınızı kapatır. Bu sebeple de bir sonraki öğünde daha az yeme isteğiyle karşılaşırsınız. Balık yağının gün içerisindeki tüketimi son derece önemlidir. Yani balık yağının iştahınızı azalttığını söylemek doğru olacak. Kilo almak için değil kilo vermek için tüketebilirsiniz.
Buna ek olarak bebeklerde nasıl bir etkisi olduğunu da açıklayalım:
- Omega 3 içeriği ile beyin gelişimlerini hızlandırır ve hafızalarını güçlendirir.
- Bebeğiniz ya da çocuğunuz yemek yemiyorsa bir doktora danışarak onun önerisiyle balık yağı verebilirsiniz.
- Yapılan araştırmalar ise bebeklerde ve çocuklarda balık yağı kullanımının iştah açtığı gözlemlenir.
İşte bu bilgileri dikkate alarak düzenli ve ölçülü bir şekilde balık yağı tüketebilirsiniz. Sadece bir uzman kontrolünde olmanız daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Bundan dolayı da kilo vermek için gün içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kontrolünü yaptığınız sürece ne kadar yemeniz gerektiğini de ayarlamanız kolay olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!