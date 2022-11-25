Balık tuttuğu çaya düşüp, öldü

Samsun'da, balık tuttuğu çaya düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Havza ilçesinin Mısmılağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bekir Katkat (67), Tersakan Çayı'nın kenarında balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 2.5 metre yükseklikten suya düştü.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen Bekir Katkat, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Katkat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.