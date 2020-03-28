İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.

AA'nın haberine göre; yasak kapsamında Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaş olmadığı görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!