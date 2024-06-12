Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada
Rize'nin Güneysu ilçesinde iki kafadar ormanın içinde bulunan derede balık avlamaya gitti. Oltasını hazırlayan genç suyun içine bırakarak balığın oltaya vurmasını bekledi. İşte tam o esnada yukarıda beliren boz ayı tüm hesapları altüst etti. Kısa bir süre ayıyı bağırarak kaçırmaya çalışan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, daha sonra ise risk almayarak dere kenarından kaçarak uzaklaştı
Rize'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı. Bağırarak ayıyı kaçırmaya çalışan 2 arkadaşın panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BOZ AYIYI FARK ETTİ
Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, oltalarını atıp, beklemeye başladı. Derede balık tuttukları esnada derenin üst kısımda sesler duyan 2 arkadaş, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyı fark etti.
BAĞIRARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Arkadaşların bağırarak kaçırmaya çalıştıkları ayı bir süre bekledikten sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu. Balık avlarken karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde; Ümit Okul'un balık tutarken boz ayının derede gezindiği, 2 arkadaşın bağırarak ayıyı kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı