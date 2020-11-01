Balalayka filmi oyuncuları ve konusu nedir? Soruları filmin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Balalayka, yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı ve başrolleri Uğur Yücel, Cem Davran ve Yekaterina Rednikova'nın paylaştığı Türk drama filmi. Filmin ilk aşamasında başroldeki Necati karakterini Kemal Sunal oynayacaktı. Fakat Sunal'ın filmin Trabzon'daki çekimlerine yetişmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirip vefat etmesi sebebiyle, onun yerine Necati karakterini Uğur Yücel oynamıştır.
BALALAYKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel (Necati)
Cem Davran (Hasan)
Yekaterina Rednikova (Tanya)
Ercan Yazgan (Şoför)
Ozan Güven (Mehmet)
Atılay Uluışık (Mustafa)
Necdet Yakın (Gazi)
İskender Bağcılar
BALALAYKA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babalarının ansız ölümüyle bir araya gelen üç erkek kardeş yıllardır farklı yerlerde farklı hayatlarda yaşamışlardır. Babasının bıraktığı vasiyet gereğince tekrar bir araya gelmek zorunda kalan üç kardeş Batum'dan bindikleri eski otobüsle İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Diğer yolcuların Rus kızlardan oluştuğu bu otobüste Hasan, Necati ve Mehmet birbirlerini tanımadan çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bilinmeyenleri keşfedecek, hayata dair yeni tatlar edinecektir. Işıl Özgentürk tarafından yazılıp Ali Özgentürk tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Cem Davran ve Ozan Güven gibi ünlü isimler bulunuyor.
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