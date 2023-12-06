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        Haberler Yaşam Baktıkça daha fazla gülümsemenizi sağlayacak fotoğraflar

        Baktıkça daha fazla gülümsemenizi sağlayacak fotoğraflar

        Bazı fotoğraflar o kadar güzel bir anı barındırır ki aynı anda birçok duyguyu yaşamanızı sağlar. Hatta bazı kareler sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi yoğun hisler yaşatır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:18
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        • 1

          “Arkadaşımın büyükbabası bu evi 31 yıl önce inşa etti. İşte evi inşa ederken çekilmiş bir fotoğrafı.”

        • 2

          “Bir yıl önce Noel'de annem, kardeşime ve bana, kanepemizle birlikte gelen perdelerden kıyafetler hazırladı.”

        • 3

          “Kız kardeşim ve ben çocukluk resimlerini yeniden canlandırıyoruz.”

        • 4

          “Çocukken ailem bana odamın temasını sordu. 'Müzik' dedim. Ne ters gidebilirdi ki?"

        • 5

          "Neredeyse 1 yaşındaki kurt köpeğim karıma sarılıyor."

        • 6

          “Köpeğimin ailemizin yeni üyesine tepkisi."

        • 7

          "Oğlumuz ve ablası, resmi olarak evlat edinilmelerinin ve koruyucu ailede kaldıkları sürenin sona ermesinin haberini alıyor."

        • 8

          “Yurt dışında okurken şaka yollu anneme bir kartonumu gönderdim. Görünüşe göre bununla kendini eğlendiriyor."

        • 9

          “Anneler Günü'nde ben, kardeşlerim ve annem. Özel gününde aramızdaki şakalardan ve kahkahalardan bıktığını söyledi.”

        • 10

          “Eşim, yeni kızımızla düzen kurmamıza yardımcı olmak için bir etiketleme makinesi satın aldı. Bunu şimdiden faydalı buluyorum.”

        • 11

          “Bu gece 102 yaşındaki büyükbabamı Godzilla'yı görmeye götürdüm! Ne adam ama."

          Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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