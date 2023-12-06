Baktıkça daha fazla gülümsemenizi sağlayacak fotoğraflar
Bazı fotoğraflar o kadar güzel bir anı barındırır ki aynı anda birçok duyguyu yaşamanızı sağlar. Hatta bazı kareler sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi yoğun hisler yaşatır.
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“Arkadaşımın büyükbabası bu evi 31 yıl önce inşa etti. İşte evi inşa ederken çekilmiş bir fotoğrafı.”
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“Bir yıl önce Noel'de annem, kardeşime ve bana, kanepemizle birlikte gelen perdelerden kıyafetler hazırladı.”
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“Kız kardeşim ve ben çocukluk resimlerini yeniden canlandırıyoruz.”
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- 4
“Çocukken ailem bana odamın temasını sordu. 'Müzik' dedim. Ne ters gidebilirdi ki?"
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"Neredeyse 1 yaşındaki kurt köpeğim karıma sarılıyor."
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“Köpeğimin ailemizin yeni üyesine tepkisi."
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"Oğlumuz ve ablası, resmi olarak evlat edinilmelerinin ve koruyucu ailede kaldıkları sürenin sona ermesinin haberini alıyor."
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“Yurt dışında okurken şaka yollu anneme bir kartonumu gönderdim. Görünüşe göre bununla kendini eğlendiriyor."
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“Anneler Günü'nde ben, kardeşlerim ve annem. Özel gününde aramızdaki şakalardan ve kahkahalardan bıktığını söyledi.”
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“Eşim, yeni kızımızla düzen kurmamıza yardımcı olmak için bir etiketleme makinesi satın aldı. Bunu şimdiden faydalı buluyorum.”
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“Bu gece 102 yaşındaki büyükbabamı Godzilla'yı görmeye götürdüm! Ne adam ama."
Kaynak: Reddit, Imgur