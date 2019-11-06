06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yedi yıldır üst üste düzenlediği Öğrenci Şenliği ile çocuklara sanat sevgisini küçük yaşlarda aşılamaya devam eden Baksı Müzesi, bu seneki Öğrenci Şenliği kapsamında seçilen çalışmaları 10 Kasım’a kadar TÜYAP'ta gerçekleşecek 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı’nda, 8 numaralı salon 815 numaralı stantta sanatseverlerle buluşturacak.
Çocukların çabasını yalnızca manevi olarak değil, maddi olarak da desteklediklerinin altını çizen ve bu sene 100 öğrenciye bir yıllık eğitim bursu verdiklerini belirten Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, Öğrenci Şenliği ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Öğrenci sanat şenliği sergisi bir önermedir, bir gelecek arayışıdır ve müdahale edilmemiş öğrencinin yaratıcı enerjisini yansıtmaktadır. Sergide çeşitli teknikler ve üç boyutlu işlerin yer alışı, öğrencilerin malzeme dağarcıklarının ne kadar geniş ve sınırsız olduğunu profesyonel bir ortamda izleyici ile paylaşmaktadır. Bu sergi, yetenek eğitimi konusunda farklı tartışmaların gündeme geldiği şu günlerde, eğitim sistemimiz ve sivil toplumun yapabilirliği açısından kayda değer veriler sunma görevi de üstlenmektedir. Çocuklarımızın birbirinden yaratıcı eserlerinin farklı vizyonlara ufuk açılmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum.
Bayburt, Trabzon ve Erzurum illerini kapsayan bu anlamlı sergimizde emeği geçen Aydın Doğan Vakfı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarından dolayı teşekkür ederim.”
DÜNYADAKİ EN SIRA DIŞI MÜZELERDEN
Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve eğitimci Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Kapılarını 2010 yılında açan Baksı’yı, bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Baksı Müzesi, interdisipliner bir müze olarak; kültür turizmi, kadın istihdamı, çocuk şenliği gibi etkinliklere ilaveten müzik alanında da çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bayburt’ta, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerine kurulu olan Baksı Müzesi, sanat dünyasına yeni öneriler sunuyor. Çağdaş sanatın şehir merkezlerine olan bağımlılığını, kültür ve üretim, sanat ve zanaat, geleneksel ve çağdaş arasındaki ilişkileri sorguluyor.
Müze bünyesinde 10.000 kitaplık kütüphane, 150 kişilik konferans salonu, 750 kişilik amfitiyatro, konuk evi, atölyeler, sergi salonları, depo müze ve helikopter pisti bulunuyor. 2019 yılında başlayan Kadın İstihdam Merkezi’nin inşaatının ise önümüzdeki sene tamamlanması hedefleniyor.
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