Baklava şerbeti tarifi

Kökeni Orta Asya Türklerine dayanan baklava, bugünkü şeklini Topkapı Sarayı’nda alır. Padişah sofralarına yaraşan bu tatlı, o zamanlarda sadece Ramazan Bayramı’nda yapılırdı. Günümüzde özel günlerde de yapılmaktadır. Marifetli hanımların ellerinden kat kat çıkan baklavaları şerbetiyle buluşturmak en son ve önemli adımdır. Bu adımda şerbetin kıvamında olması için bazı püf noktaları vardır.

Gelin hep birlikte baklava şerbetimizi hazırlayalım.

Baklava Şerbeti İçin Gereken Malzemeler:

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Baklava Şerbeti Yapılışı:

Tencere ocağa konur.

Bir tepsi baklava için 4’er su bardağı su ve şeker hazırlanır.

Oda sıcaklığındaki su ve şeker tencereye aktarılır.

Bu karışım şeker eriyene kadar, tahta kaşıkla karıştırılır.

Ocak, orta hararette olmalıdır.

Şerbet kaynayınca ocağın altı kısılır.

Kıvam alıncaya kadar, 35 dakika kaynatılır.

Ocaktan alınmadan hemen önce, 4-5 damla limon suyu dökülür.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Şeker suda eridikten sonra, yaklaşık 35 dakika kaynatılması gerekir.

Kıvam alması bu şekilde sağlanır.

Bu süre ateşin harına ve malzeme oranına gör değişir.

Baklava şerbeti kıvamı, kaşık testi ile anlaşılır.

Kaşığa biraz baklava şerbeti alınır ve yavaşça dökülür.

Dökülürken kaşıktan kesik kesil değil, ip gibi aralıksız akması gerekir.

Böyle akıyorsa şerbetiniz olmuş demektir.