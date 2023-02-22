Bakırköy deprem bölgesi mi? İşte Bakırköy deprem haritası

Şengör, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" ifadelerini kullandı.

Maraş depremine yakın, baya güçlü bir deprem. 7,6'dan İstanbul perişan olur. Depremden sonra İstanbul'daki yangınlarla ve açıklıkla nasıl başa çıkacaksın?

Fatih ilçesinin zemini iyi ama depreme yakın. Şimdi şöyle düşün, 1. Köprü'den itibaren sahile paralel bir çizgi çiz. O çizginin güneyi tehlikeli, nerede olursan ol. Buralar faya çok yakın çünkü. Kadıköy, Fenerbahçe, Maltepe, Kartal, Tuzla, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu buralar çok tehlikeli.