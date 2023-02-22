Avcılar deprem bölgesi mi? İşte Avcılar deprem risk haritası

AVCILAR 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE NEDEN ÇOK HASAR GÖRDÜ?
Prof. Dr. Aral Okay 17 Ağustos depreminde benzer koşullara sahip olmasına rağmen neden daha çok hasar gördüğünü şu şekilde açıkları:
Benzer zemin koşullarına sahip olan Küçükçekmece, Yeşilköy, Güngören, Bahçelievler, Ataköy, Bakırköy, Esenler, Yenikapı çok az hasar görürken Avcıların yıkılmasının nedeni, topoğrafyasının eğimli olması!
17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ve en çok can kaybının olduğu kesim Avcılar oldu. Bölgedeki çok katlı apartmanların yıkılması sonucu 1000'e yakın insan hayatını kaybetti.
Halbuki Avcılar depremin merkezine en uzak İstanbul semtleri arasındaydı. 17 Ağustos 1999 depreminin merkezi Gölcük'tü. Haritaya bakarsak, Kartal 'ın, Gölcük'ten uzaklığı 55 km, Avcılar'ın ise 95 km olduğunu görürüz. Buna karşın Kartal depremi az bir hasarla atlatırken, Avcılar büyük hasar gördü.