Avcılar deprem bölgesi mi? İşte Avcılar deprem risk haritası

1999 Marmara depreminde İstanbul’da oluşan hasarları binaların neredeyse yarısı Avcılar’da olmuştur. “Yine açıklandığı üzere Avcılar'daki üç farklı konumdaki deprem istasyonlarında alınan kayıtlarda İstanbul'un diğer istasyonları ile karşılaştırıldığında bile önemli bir büyüme olduğu görülmektedir.”

Avcılar ilçesinde deprem afeti yüzünden binalarda çeşitli hasar derecelerine göre toplamda 1337 bina, 13686 konut ve 2072 işyeri etkilenmiştir. Hasar gören mahallelerin derecelendirme sırası; Denizköşkler, Gümüşpala ve Ambarlı mahalleleri ilk üç sırada yer almaktadır. İlçede depremin yol açtığı hasara göre binalar derecelendirilmiştir. Bu derecelendirmeye göre en çok az hasarlı bina bulunmaktadır.

AVCILAR KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİDİR?

Avcılar ilçesi Kuzey Anadolu Fay Hattına ve Marmara Denizi’ne yakın olması nedeniyle deprem açısında birinci derece riskli bir bölgedir. Alanın ne zaman büyük bir deprem ile karşılaşacağına dair bir bilgi bulunmaması da yine önemli bir konudur. Marmara Denizi’nde meydana gelecek büyük bir deprem Avcılar’ı oldukça etkileyecektir. 1999 depreminde depremin merkezine 100 km uzak olmasına rağmen ağır hasar alması bu tahmini desteklemektedir.

Bunu orta, ağır ve yıkık hasar dereceleri takip etmektedir. Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahalleleri sırasıyla az hasarlı ve orta hasarlı bina sayısı en yüksek olan mahalleleri oluşturmaktadır.

En fazla ağır hasarlı bina ise Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallelerinde bulunmaktadır.