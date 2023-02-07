Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği deprem riski az olan iller listesini sizler için derledik.

Giriş: 07.02.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar, yaşadıkları illerin riski bölge olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

  • TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye’deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

    Kocaeli

    Bolu

    Sakarya

    Bursa

    Balıkesir

    İzmir

    Manisa

    Aydın

    Muğla

    Denizli

    Burdur

    Kütahya

    Eskişehir

    Kayseri

    Kahramanmaraş

    Osmaniye

    Hatay

    Tokat

    Erzincan

    Erzurum

    Bingöl

    Hakkari

  • TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye’nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

    Karaman, 

    Kırklareli, 

    Nevşehir, 

    Aksaray, 

    Konya, 

    Edirne, 

    Ankara, 

    Niğde, 

    Sinop, 

    Giresun, 

    Rize, 

    Artvin, 

    Trabzon 

    Adana.

  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI

    İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

    İstanbul’daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent’tir.

    İstanbul’daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy’deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı’dır.

  • İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.