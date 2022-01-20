Sokak köpeklerinin saldırdığı iş adamı yaralandı

AA

Olay İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ataköy sahilinde kaldırımda yürüyen iş adamı Sedat Karaağaç'a başıboş 6 köpek saldırdı.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ ATLATTI

Köpeklerden kurtulmak için yola doğru kaçtığı sırada yere düşen Karaağaç, araçların altında kalma tehlikesi atlattı. Bu sırada, sokakta yaşayan bir kişi iş adamının yardımına koştu ancak köpekleri olay yerinden uzaklaştıramadı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Köpeklerin tekrar saldırdığı Karaağaç, yoldan geçen birkaç araca binmeye çalışsa da bu mümkün olmadı. Olayda yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anları bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.