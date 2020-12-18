Altını gölgede bıraktı

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Şanghay'daki bakır fiyatları, ABD mali canlandırma planına yönelik umutlar ve düşük stokların yardımıyla dokuz yıldan uzun sürenin zirvesine çıktı. Bakırın Londra'da işlem gören vadeli kontratları ise ton başına 8 bin dolar psikolojik seviyesini aşarak yaklaşık sekiz yılın zirvesine ulaştı.

Şanghay vadeli işlemler piyasasında en yoğun işlem gören Ocak vadeli bakır kontratları yüzde 2.2 kadar yükselip ton başına 59 bin 500 yuana (9094.52 dolar) çıktı. Bu seviyeye, en son 2011 Eylül ayında ulaşılmıştı. Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık bakır vadelileri yüzde 1.4 artışla ton başına 8 bin 28 dolar seviyesine çıkarak hem 8 bin dolarlık psikolojik direnç seviyesini aştı oldu hem de 2013 Şubat'ından beri en yüksek seviyeyi gördü. Her iki vadeli kontrat da üst üste yedinci haftalık kazanımlarına ulaşmaya doğru gidiyorlar.

Londra, Şanghay ve COMEX depolarındaki toplam stoklar 281 bin 648 ton seviyesine inerek, 2014 Aralık ayından beri olan en düşük seviyeye yaklaştı.

ALTIN YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Londra Metal Borsası'nda seneye 6300 dolar seviyesinde başlayan bakır vadelileri mart ayında koronavirüs salgını yüzünden talep azalmasıyla mart sonunda ton başına 4617 dolara kadar gerilemişti. Ancak ardından hızlı bir yükselişe geçti. Bakır fiyatında böylece yaklaşık 9 ayda yüzde 74'lük artış yaşandı. Aynı süreçte altının ons fiyatı yüzde 26 yükseldi.