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Binadan kopan beton parçası başına düşen kadın hayatını kaybetti

Bakımsızlık yüzünden dökülen binalar tehlike saçmaya devam ediyor. İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay facia ile sonuçlandı. Tıp merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçaları düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Giriş: 24.04.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bakımsızlık can aldı! Kadının başına düştü
DHA

İstanbul'da, tıp merkezine gelen Mahbup Uzunay (38), binadan başına düşen beton parçaları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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