Bakasetas, Trabzonspor´dan ayrıldığını açıkladı! Transferi Fatih Terim duyurdu

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Süper Lig´in 21´inci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray´a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yunan orta saha Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla bugün son maçımdı. Aslında bu vedanın tabii ki daha iyi olmasını isterdim. Sahamızda böylesine bir derbi maçta böyle bir skorla olmasını elbette istemezdim" dedi.

Türkiye´de bulunduğu zaman diliminde herkesten saygı ve sevgi gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Hayatta bazen istekleriniz böyle olmuyor. Olumlu gitmiyor. Bazen istediğiniz gibi olmayabiliyor. Buradan ayrılırken öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye´deki bütün insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm. Bulunduğum tüm zaman dahilinde" ifadelerini kullandı. REKLAM

Bakasetas, bordo-mavili formayla 1'er Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. FATİH TERİM: BAKASETAS GELİYOR Trabzonspor'dan ayrılan Bakasetas, Panathinaikos'la anlaşırken, Yunan ekibinin teknik direktörü Fatih Terim de transferi resmen açıkladı. Terim, Asteras Tripolis maçı sonrası yaptığı açıklamada, Bakasetas yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.