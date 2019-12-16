16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Sıfır gümrükle 500 bin ton daha buğday ithal edilebilecek' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ürün Takip Masaları'nın hazırladığı Buğday Raporu’nda önümüzdeki sezon için bir öngörünün yapıldığı ve buğday ekim alanlarında bir artış beklendiği ifade edildiği kaydedilerek, "Bu kapsamda buğday ekim alanlarının artması beklenirken, 'buğday ithalatı neden yapılıyor' diye sormak gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. Piyasa düzenleyici konumda olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ithalat kotasındaki 500 bin tonluk artış mevsimsel dalgalanmalara karşı kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Haberlerde çelişki olarak belirtilen üretim alanı artışı öngörüsü ile gerektiğinde kullanılacak olan ithalat yetkisi aynı üretim sezonunu kapsamamaktadır. Aynı zamanda ithalata kota verilmesi kesin ithalat yapılacak anlamını taşımamaktadır, tedbir amaçlı alınan bir karardır." denildi.
'ASLA ÜRETİCİ MAĞDURİYETİNE SEBEBİYET VERİLMEMEKTEDİR'
Türkiye'de buğday üretiminin ülkeye yetecek düzeyde olduğu, TÜİK verilerine göre ortalama buğday üretiminin 20,5 milyon ton olup, tüketinin ise 18,2 milyon ton olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu ithalatlar, 'Mamul Madde İhracatına Yönelik' olarak yapılmaktadır. Ülkemiz, dünyada un ihracatında birinci sırada, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. Son 18 yılda ülkemiz, 59 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 73 milyon ton buğday karşılığı mamul maddeyi 165 ülkeye ihraç etmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemiz bu konuda net ihracatçı ülke konumunda olup ihracatımız, ithalatımızdan 12 milyar dolar fazladır. TMO’ya verilen ithalat yetkileri genel bir yetki olup gerekli değerlendirmeler en hassas şekilde yapılarak, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmaktadır. Hiçbir şekilde üreticilerimizin mağduriyetine sebep olmayacak, aksine piyasa fiyat istikrarı için ihtiyaç halinde kullanılabilecektir. İthalat yetkisinin hasat sezonunda kullanılması söz konusu değildir. Asla üretici mağduriyetine sebebiyet verilmemektedir. Esas olan piyasa fiyat istikrarıdır, istikrarlı bir piyasada üretici de tüketici de korunmuş olacaktır."
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