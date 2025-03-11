Bakanlık İfşa etti: Et tantunide tek tırnaklı eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yeniledi. Listeye toplam 29 yeni ürün eklendi. Bir firmanın pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Zeytinyağı, peynir ve tereyağında hileler görüldü. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Gıda denetimleri Ramazan ayında da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş (aynı değeri taşımayan madde eklenmesi) listesine 20, taklit veya tağşiş (temel özelliği etkileyen içerik eksikliği) listesine 8 yeni ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1375'e yükseldi.
Son yapılan testlerde "ERDEMLİ GÖKSEL YEMEKÇİLİK TEKSTİL İNŞAAT OTO. PETROL ÜRÜN. VE TİC. LTD. ŞTİ" firmasına ait kırmızı et tantunide (pişmiş) tek tırnaklı eti (at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri) tespit edildi. Zeytinyağı, peynir ve tereyağında hileler görüldü.
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi): 20
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği): 8
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ: 1