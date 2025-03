Bakanlık İfşa etti: Et tantunide tek tırnaklı eti çıktı - Alışveriş Haberleri

Gıda denetimleri Ramazan ayında da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Taklit-tağşiş (aynı değeri taşımayan madde eklenmesi) listesine 20, taklit veya tağşiş (temel özelliği etkileyen içerik eksikliği) listesine 8 yeni ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1375'e yükseldi.

Son yapılan testlerde "ERDEMLİ GÖKSEL YEMEKÇİLİK TEKSTİL İNŞAAT OTO. PETROL ÜRÜN. VE TİC. LTD. ŞTİ" firmasına ait kırmızı et tantunide (pişmiş) tek tırnaklı eti (at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri) tespit edildi. Zeytinyağı, peynir ve tereyağında hileler görüldü.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi): 20

GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

SAYITZADE markasına ait natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması, pirina yağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti

PAZAR TEZGAHI-HASAN MENTEŞ firmasına ait natürel birinci zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK TAŞ BASKI markasına ait natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

NEW AYVALIK marka taş baskı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

SEVDAM marka yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde (ay çekirdek-çörekotu çeşnili ) bitkisel yağ tespiti, nişasta tespiti

KÜTAHYALI HEKİMOĞLU marka tereyağında 1000 g süt yağı harici yağ tespiti

KARYALI marka tam yağlı taze beyaz peynirde (576 gr) bitkisel yağ tespiti

HÜSEYİN GEDİZ marka olgunlaştırılmış tam yağlı koyun keçi ve inek sütlerinden beyaz peynirde keçi sütü tespit edilmemesi, koyun sütü tespit edilmemesi

MANYAS MİM SÜT marka tereyağında bitkisel yağ tespiti

HAYAL marka ısıl işlem görmüş kangal sucukta kanatlı eti tespiti

YİĞİT BEY marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

AFYON SUCUKLARI KARADUT ŞERBETİ STANDI-MUSTAFA ŞEYHBALOĞLU firmasına ait etiketsiz sucukta (dana eti) kanatlı eti tespiti

YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI SUCUKLARI marka ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespiti

SALİH ET ÜRÜNLERİ marka piliç büfe salam mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

BAŞOĞUL marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

ONE TAT marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

TANDOĞAN marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

BOLAT SUCUKLARI marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

ÇETİNKAYA ET MARKET-İSMAİL ÇETİNKAYA firmasına ait kasap köfte de (500 g) kanatlı eti tespiti

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği): 8

ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde % yağ oranının düşük olması

ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde % yağ oranının düşük olması

TUNA marka tam yağlı beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması

AYAŞBİRLİK marka az yağlı taze eritme peynirde % yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peynirde % yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı lor peynirde % yağ oranının düşük olması

SEVİLAY marka TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması

GÜZEL KÖY (TUZSUZ) DİYET marka tam yağlı taze beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ: 1

ERDEMLİ GÖKSEL YEMEKÇİLİK TEKSTİL İNŞAAT OTO. PETROL ÜRÜN. VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait kırmızı et tantunide (pişmiş) tek tırnaklı eti tespiti