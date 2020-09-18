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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gazilere, hayatlarını kolaylaştıracak destekler sağlandığını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde gazilere birçok konuda imkan sunulduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Gazilerimiz, istihdam, faizsiz konut kredisi, elektrik ve su ücretlerinde indirim, bakım desteği, ücretsiz seyahat kartı, eğitim-öğretim yardımı imkanlarından yararlanabiliyor. Ayrıca, tüm gazilerimiz il müdürlüklerimiz personeli aracılığıyla ikamet adreslerinde ziyaret ediliyor ve taleplerine göre psikososyal destek sağlanıyor. Gazilerimizin bu vatan için yaptıkları fedakarlıklara minnettarız. Sunduğumuz imkanlarla gazilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle kahraman gazilerimize minnet ve saygımızı bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi.

Bakanlık tarafından gazilere sağlanan imkanlar şöyle:

- 2013 yılına kadar sadece terör gazilerine istihdam hakkı sağlanırken, yapılan düzenlemeyle tüm gazilere kamuda istihdam imkanı sağlandı. Bu kapsamda gazi veya bir gazi yakını kamuda istihdam ediliyor.

- Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alınıyor.

İstihdam imkanını kendisi kullanan tüm gaziler eğitim durumuna bakılmaksızın memur unvanlı kadrolara atanıyor.

- 2002’ye kadar 6.315, 2002’den bu yana 44.176 şehit yakını, gazi veya gazi yakını istihdam imkanından yararlandı.

Böylece kamuda istihdam edilen gazilere, en düşük memur maaşı olan 4 bin 188 TL’den az olmamak üzere düzenli gelirinin bulunması imkanı getirildi.

- 15 Temmuz’da malul olmuş yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı raporu bulunanlara maluliyet aylığı bağlandı.

- Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul gazilere sağlanan bakım desteği asgari ücretin net tutarının iki katına çıkarıldı. Bu kapsamda gazilere 2020 yılı için 4.208 TL ödeme yapılıyor.

- Vazife ve harp malullerinin kendilerine ya da hak sahiplerine mevcut hizmet süreleri üzerinden emeklilik ikramiyesi ödeniyor. Terörle mücadeleden dolayı malul hale gelen gazilere 30 yıl hizmet yapmış gibi ve görev aylıkları üzerinden emekli ikramiyesi veriliyor.

- Gaziler, bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor. Gazilere 2020 yılı için 154 bin TL faizsiz konut kredisi veriliyor.

- Gazilere, engel oranları esas alınarak gelir vergisi indirimi uygulanıyor. Gazilere evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim yapılıyor. Su ve elektrik ücretlerinde indirimden yararlanamayan gazilerin tamamı bu indirimden yararlanma imkanına kavuştu. Memur ve işçi sendikalarının gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerinin önü açıldı.

- Öğrenim görmekte olan malul gazilerin eğitim-öğretim yardımından faydalanmaları sağlandı. Belirlenen katsayılar çerçevesinde gazilerin öğrenim görmekte olan ve özel eğitim okullarına devam eden çocuklarına, MEB ve YÖK kayıtları doğrultusunda başvuru aranmadan eğitim-öğretim yardımı yapılıyor. Bu kapsamda 2020-2021 dönemi itibariyle, ilköğretim için 2.317, ortaöğretim için 3.475, yükseköğretim için 4.634 TL eğitim-öğretim yardımı ödeniyor.

- Kredi Yurtlar Kurumunun verdiği yükseköğrenim bursundan öncelikli olarak yararlanma imkanı tanındı. Üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandı. Özel öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitimden yararlanabiliyor.

- Gazilerin sağlık hizmetlerine öncelikli olarak erişmeleri sağlanıyor. SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçleri karşılanıyor. Hastanelerde tedavileri sırasında gazilere maddi destek sağlanıyor.

- Gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti bulunuyor. Gaziler psikososyal destek hizmetinden de yararlanabiliyor. Son iki yılda (Eylül 2018-Eylül 2020) toplam 59.039 gaziye il müdürlükleri personeli aracılığıyla ikamet adreslerinde ziyaretlerde bulunuldu. Bu kapsamda sahadaki sorunlar yerinde tespit edilerek ihtiyaç sahiplerinin talepleri değerlendirildi ve psikososyal destek sağlandı.

- Gazilerin kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babalarının ücretsiz seyahat imkanı bulunuyor. Bu kapsamda 156.540 gazi ve gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verildi. Engellilik oranı yüzde 90’ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gazilere ÖTV muafiyeti getirildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan gaziler için Motorlu Taşıt Vergisi muafiyet tanındı.