Bakanlardan seçim değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "28 Mayıs Demokrasi Zaferi" olarak nitelendirdiği sonuçların milletin her bir ferdine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Nebati, "Elhamdülillah, bugün sandıklardan 'Durmak yok, yola devam' sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. Adam kazandı, bay bay Kemal." ifadelerini kullandı.