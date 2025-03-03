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        Haberler Ekonomi Emlak Bakanı Kurum: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm - Emlak Haberleri

        Bakanı Kurum: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:53
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        "Tek çare kentsel dönüşüm"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 20'den fazla depremle sarsıldığını belirtti.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli, 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli depremler ile 11 şehirde ağır yıkım yaşandığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

        "Sismik açıdan çok aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağında bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 60'a yakınının, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleştiğini ifade ediyor. Bundan dolayı Türkiye'deki binaların kentsel dönüşüm projesi kapsamında depreme dayanıklı yapılması hayati önem içeriyor. Hep söylüyoruz, depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla beraber 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez. Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız."

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        1 milyon 114 bin 129 bina denetlendi

        Öte yandan, Kurum'un paylaşımında, Bakanlığın kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

        Yapı İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 7,5 milyon bağımsız birim risk altındayken, 2 milyon bağımsız birim de acil dönüştürülmesi gerekiyor.

        Türkiye genelinde 2012'den bu yana 2 milyon 317 bin konutun dönüşümü sağlandı. 238 bin bağımsız birimin dönüşümü ise devam ediyor.

        "Yapı Denetim Sistemi" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 114 bin 129 bina denetlendi, 515 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesiyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi, 5 milyon vatandaş güvenli konutlara kavuştu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşası sürüyor.

        İstanbul'da 7,5 milyon yapı bulunuyor. 1,5 milyon yapının risk altında, 600 bin binanın ise her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu İstanbul'da bugüne kadar Bakanlık desteğiyle 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlanırken, 134 bin bağımsız birimin de dönüşümü devam ediyor.

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        İstanbul'da ev ve iş yerlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin lira hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin lira kredi imkanını kapsayan 1,5 milyon liralık destek sağlanıyor. "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü sürüyor.

        Deprem bölgesindeki 11 ilde 201 bin 580 ev teslim edildi

        Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 201 bin 580 ev, iş yeri ve köy evi teslim edildi. Yıl sonuna kadar 452 bin 983 ev, iş yeri ve köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığının desteğiyle deprem bölgesindeki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 18 ilde evlerini dönüştürmek isteyenlere 750 bin lira hibe, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 750 bin lira kredi imkanını içeren 1,5 milyon liralık destek sağlanıyor.

        "Yerinde Dönüşüm" kapsamında bugüne kadar vatandaşa 24 milyar lira kaynak aktarıldı. 59 bin bağımsız birimin yerinde dönüşüm işlemleri başladı.

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