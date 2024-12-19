Bakan Yerlikaya: Bursa'da 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi
Yılbaşı öncesi emniyet birimlerinin operasyonları hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Ali Yerlikaya operasyonla ilgili olarak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;
5 bin 740 şişe sahte alkol,
450 adet sahte bandrol ve
160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.