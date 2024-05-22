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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya bazı milletvekilleriyle bir araya geldi - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya milletvekilleriyle buluştu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:22
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        Yerlikaya milletvekilleriyle buluştu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

        Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

        Görüşmede milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Ali Yerlikaya
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