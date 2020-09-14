Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayı sanayi üretimini Twitter hesabından değerlendirdi. Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3'üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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