Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin genel gidişatı çok iyi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle baba ocağı Trabzon’da vatandaşlar ile bir araya geldi. Hemşerileriyle bayramlaşan Bakan Uraloğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İlk olarak ailesiyle bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayram programına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada da il protokolü, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bayramlar birlikteliğimizin, beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. Ufak tefek kırgınlıkların giderildiği günlerdir. Biz de Trabzon'da baba ocağında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

YOLA ÇIKAN VATANDAŞLARA UYARI

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Bayramda yola çıkanlara mesaj veren Bakan Uraloğlu, "Yolda olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza mutlaka trafik kurallarına uyarak seyretmelerini ve sağ salim olarak gidecekleri yere gitmelerini ve dönmelerini Rabbim'den niyaz ediyorum. Onlara da mutlaka kurallara uymalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

TRABZON'A 32 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM HATTI

Ulaşım yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Trabzonluların en yoğun olarak talep ettiği raylı sistemdir. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle beraber bir proje ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı ile sorumluluğunu bakanlık bünyesine aldık. 32 kilometrelik bir hat, Şehir Hastanesi'nden stadyumundan, Meydan'a üniversitesine kadar bütün etapları kapsayacak şekilde. Hedefimiz, bu sene projesini bitirmek. Önümüzdeki sene de yatırım programına almak hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda Büyükşehir ve Bakanlığımızın ekipleri devam ediyor" dedi.

Trabzon'da yapımı süren Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bakan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'ndaki çalışmalarda da sona geldiklerini belirtti. Trabzon Havalimanı'nda bugün 80 uçuş olduğunu aktaran Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminallerinde bazı düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek, havalimanındaki çalışmaların bir kısmının bu sene tamamlanacağını aktardı. Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın pisti 2 bin 600 metredir. Artık yeterli değil, taksi yolu yoktur. Dolayısıyla yeni havalimanı projesinin detaylarına çalışıyoruz" diye konuştu. 'BİRİLERİ SİZİN DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZÜ ZANNEDEBİLİR' Türkiye'ye ilişkin mesajlar veren Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin genel gidişatı çok iyi, çok daha iyi olacak. Bazı ufak tefek geçişler olabilir. Türkiye gerek dünyadaki konjonktürden gerekse de iç dinamiklerden etkilenebilir; ama hedefimizde bir sapma yok. Enflasyonu iki haneli rakamların altına tek rakamlı hanelere indirmeyi hedefliyoruz. Bazen biraz duraklarsınız, bazen dizinizi biraz bükersiniz. Birileri sizin diz çöktüğünüzü zannedebilir ama o daha yukarı zıplama hamlesidir. Türkiye bunu yaşadı, bundan sonra da yaşayacak" dedi.