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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağını 28 bin kilometreye çıkaracağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağını 28 bin kilometreye çıkaracağız

        Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kule Restoran'da 'Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağlarındaki hedefi şu sözlerle açıkladı: Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demir yolu ağımız var. Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:30
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        Demiryolu ağı hedefini açıkladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demir yolu ağımız var. Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. Hizmet veren 2 bin 251 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattımız var. Bunları inşallah öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrasında uluslararası koridorları tamamlayacağız. Ata yadigarı olan köprülerin restorasyonunu sadece ülkemizde değil bütün Balkanlarda ve yakın coğrafyamızda da onarıyoruz ve onları da korumaya devam ediyoruz" dedi.

        Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kule Restoran'da 'Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Başkanı İlyas Demirci, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Ulaştırma ve Altyapı eski bakanı Mehmet Cahit Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, tarihi dönemlerde Türklerin bıraktığı eserleri hatırlatarak, "İpek yolu üzerindeki tarih boyunca birçok medeniyet gelmiş geçmiş, fakat hiçbiri Türkler kadar orada iz ve eser bırakmamıştır. Büyük Selçuklu dönemindeki nizamiye medreselerinde yükselmeye başlayan bilim ve kültür seviyesi Anadolu'da bugün dahi hayranlıkla karşılaşılan eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Çifte minareli medreseler, ulu camiler, şifahaneler, tıp medreseleri, gözlem evleri gibi birçok eser bu dönemde, bu coğrafyada hayata geçirilmiştir. Tabii biz geçmişimizle ne kadar övünsek azdır. Ancak hem şimdiki zamanımızı hem de geleceğimizi imar etmemiz gerekir. İnşa ve imar noktasında bir birlikteliği, bazen ayrımı gerçekten iyi bilmemiz lazım. İnşa bildiğimiz, bildiğimiz inşaat sürecidir. Yani demirdir, betondur, çimentodur, ahşaptır, tuğladır vesaire o günkü şartlar. Ama imar ise oraların insanlar tarafından yaşanılabilir kılınması faaliyetidir. Ve bu imar faaliyetleri de her toplumun, her medeniyetin, her inancın yaşayışına göre farklılık arz etmektedir. Biz de bu anlamda geçmişteki yaptığımız inşa ve imar faaliyetlerini, bugün de artık imar noktasında daha iyi nasıl olabilir noktasında gayret içerisindeyiz. Bizler son 22 yılda AK Parti hükümetimizin döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde birçok hizmete imza attık" dedi.

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        '22 YILDA 45 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA YAPISINI HAYATA GEÇİRDİK'

        Konuşmasında yapılan hizmetlere değinen Bakan Uraloğlu, "Bakın bugün artık belki şekline, belki şemaline göre eleştirilen birçok konuda vatandaşımız tarafından ne kadar sahiplenildiği ve ne kadar doğru projeler olduğunu görüldüğü an artık kimse çok da konuşma cesaretini kendinde bulamıyor. Biz son 22 yılda sadece yap- işlet- devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdik. 275 milyar dolarlık da komple bir harcama yaptığımızı söyleyebilirim. Şu pandemi döneminde yapılan Şehir Hastaneleri de yap- işlet- devret modelidir. Sağlık bir şey ile tartılabilir mi? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar sokaklarda öldü. Ama çok şükür ülkemizde biz benzer manzaralar ile karşılaşmadık. Eleştirirken elimizi vicdanımıza koymalıyız. Ama bizim abdestimizden şüphemiz yok. Biz yaptığımız işlerin doğru olduğunu biliyoruz. Ve doğru işleri de inşallah yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'YÜKSEK HIZLI TREN HATTIMIZI, LİMANLARA BAĞLAYACAĞIZ'

        Yapılacak hizmetlere de değinen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demir yolu ağımız var. Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. 2 bin 251 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattımız var, hizmet veren, bunları inşallah öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrasında uluslararası koridorları tamamlayacağız. Ata yadigarı olan köprülerin restorasyonunu sadece ülkemizde değil bütün Balkanlarda ve yakın coğrafyamızda da onarıyoruz ve onları da korumaya devam ediyoruz. Bugün bakın İsrail'in maalesef Filistin'de uyguladığı bir vahşet var. Hepimiz kınıyoruz ve gerçekten de Cumhurbaşkanımız bu noktada bir insan olarak bir lider olarak yapması gereken her şeyi de yapıyor. Ülke olarak da yapmaya gayret ediyoruz. Bakın o savaştan dolayı oradaki katliamdan dolayı Yemen bölgesinde Kızıldeniz'in girişinde bir sıkıntı var. Husilerin oluşturduğu sıkıntılar var ve aşağıda Ümitburnu'ndan dolaşıyor gemiler. Bakü-Tiflis-Kars hattı bakın bir yıldır kapalıydı. Sebebi orada ciddi bir onarımın yapılmış olmasıydı. 20 Mayıs'ta nihayet açıldı ve tekrar ulaşım başladı. Onun için de mutlaka alternatiflere ihtiyacımız var. Bakın bugün Pekin'den çıkan bir yük, Londra'ya kadar Ümitburnu'ndan 45 günde geçiyor. Süveyş kanalından yaklaşık 35 günde ulaşabiliyor. Ama biz hayata geçirmeyi planladığımız Basra Körfezi'nden başlayacak olan güzergah, Obaköy sınır kapısından ülkemize, oradan üç denize ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek olan güzergahta ise toplam seyahat süresinin 25 güne düşeceğini sizlere aktarmak isterim" dedi.

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        #abdulkadir uraloğlu
        #Demiryolları ağı
        #haberler
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