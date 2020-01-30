AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, faaliyet gösteren 539 firmasıyla Eskişehir OSB'nin en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu, 42 bin çalışanın istihdam edildiği bu firmaların 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Hükümet olarak vazifelerinin her koşulda bacaların tütmesini sağlamak olduğunu ifade eden Turhan, "Müteşebbislerimizin de zaman zaman ters yönden esen rüzgarlara karşı dik durması gerekmektedir. Herkesin işine dört elle sarılması gerekiyor. Ulaştırma ekonomilerin can damarıdır. Üretim ve ticaret ancak ulaştırma ve haberleşme altyapısı sağlam olursa gerçek karşılığını bulur" diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin başından beri bu konuya stratejik bir alan olarak yaklaştığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"İşte bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle kara, demir, deniz ve hava yoluyla, lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık."

15 MİLYON YOLCU

Bakan Turhan, 2009 yılında Eskişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı ile yüksek hızlı trenle tanışan ilk şehrin Eskişehir olduğunu anımsatarak, kentin daha sonra ekonominin başkenti İstanbul'a bu hatla eriştiğini anlattı.

Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattında 18 milyon yolcu taşındığı bilgisini paylaşan Turhan, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık.

Yine dev bir demir yolu projesi için düğmeye bastık.

Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hızlı demir yolu hattı için etüt projelerini başlattık.

Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

'LOJİSTİK ALTYAPISI SAĞLAM OLMALI'

Türkiye'nin ihracat hedefine de değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 lojistik merkezi tamamlandığında sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır. Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin."

Öte yandan Bakan Turhan ve beraberindekiler, TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu.