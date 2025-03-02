Bakan Tunç açıkladı: Noterlerin etkinliği artacak

2009’dan itibaren planlı yargı reformu sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladı. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda reform irademizi sürekli canlı tutuyoruz" dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ‘Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması’ amacı başlığı altında yer alan noterlik hizmetleriyle ilgili hedeflerini anlatan Bakan Tunç, düzenlemelerle noterlik işlemlerinde dijitalleşmenin de önünü açacaklarını kaydetti. Bakan Tunç, noterlik işlemlerinin dijitalleşmesi ve elektronik ortamda yapılmasını teşvik ederek hizmetlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulacağını söyledi.

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Noterlerin adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getirdiğini belirten Bakan Tunç, işlemlerin noterlerde resmiyet kazanmasıyla hukuki uyuşmazlıkların da azaldığını kaydetti. Belge ile hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesinin de sisteme kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Tunç, diğer hedeflerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

Noterlere yönelik yapılacak yenilikler kapsamında vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi, tevdi yerinin belirlenmesi, ortak konuta davet, malın ayıplı olup olmadığının tespiti gibi bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesi sağlanacak. Ayrıca hukuki güvenliğin artırılması için belli bir miktarı aşan veya özellik arz eden bazı sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Noterliklerde 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi' de yaygınlaştırılacak. Ayrıca noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçilecek. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılması, 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' (UTTS) ile noterlikler arasında entegrasyon ve taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin de noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesi sağlanacak.

"BAKAN TUNÇ RAKAMLARI PAYLAŞTI"

Noterlik hizmetleriyle ilgili istatistikleri paylaşan Adalet Bakanı Tunç, noterlerin toplumsal barışa da katkı sunduğunu belirterek, 2024 yılında 40 yeni noter ihdas edildiğini kaydetti.

Bakan Tunç, noterlik hizmetleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385’e yükselttik. Hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı. e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildi. 2024 yılında ise uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı." Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz hedef ve faaliyetler doğrultusunda noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz.