Bakan Soylu, Ahpanos Vadisi'ni inceledi

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Ahpanos Vadisi girişini tutan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde görevli askerleri ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Soylu, 2 bin 160 rakımlı Seydihüseyin Tepesi'nde bulunan kontrol kulesine geçti. Bölge hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'dan bilgi alan Soylu'ya, Jandarma Özel Harekat timlerinin kullandığı silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Askerlerle tek tek sohbet eden Soylu, fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan eşlik etti.