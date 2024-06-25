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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten CHP açıklaması: Görüşmeye ilişkin mesajlar tribün ve taraftar kaygılı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten CHP açıklaması: Görüşmeye ilişkin mesajlar tribün ve taraftar kaygılı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin ziyareti sonrası açıklama yapan Bakan Şimşek açıklamasında "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:41
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        "Görüşmeye ilişkin mesajlar tribün ve taraftar kaygılı"
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etmişti.

        4 saat süren görüşmeden sonra açıklama yapan Karatepe, asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında artış, tarımsal desteklerin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi taleplerini ilettiklerini ancak görüşmenin sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördüklerini söylemişti.

        Görüşme ve görüşme sonrası CHP'den gelen açıklamalara ilişkin Bakan Şimşek X hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik" dedi.

        Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez.

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