Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, finansal göstergelerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.



Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.



Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.



Azalan küresel… pic.twitter.com/dnqBO9YkU4 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 15, 2025

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Zamanında attıkları doğru adımlarla finansal piyasalarda görünümün iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, "DTH talebi ve CDS gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervlerinin haftalık 5,8 milyar dolar arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."