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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak - Emlak Haberleri

        Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:49
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        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

        2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

        Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

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