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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:16
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        "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız"
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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