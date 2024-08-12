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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı

        Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda dünyanın ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:33
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        Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda dünyanın ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

        "Komitenin, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştır. Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

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