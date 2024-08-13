Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

KİLİS VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBIMIZ BULUNMAMAKTADIR

Kilis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." değerlendirmesinde bulundu.